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Сессия Верховного народного собрания КНДР

#Последние события на Корейском полуострове l 2020-04-16

На пути к воссоединению

ⓒ YONHAP News

12 апреля в Пхеньяне состоялась ежегодная сессия Верховного народного собрания КНДР. Об участии в мероприятии лидера КНДР Ким Чон Ына не сообщается. Первоначально сессия была запланирована на 10 апреля, о причинах её переноса не сообщается. Ситуацию комментирует политический обозреватель Ли Чжон Хун.

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