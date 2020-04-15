Песни о благополучии государства
2020-04-15
#Последние события на Корейском полуострове l 2020-04-16
12 апреля в Пхеньяне состоялась ежегодная сессия Верховного народного собрания КНДР. Об участии в мероприятии лидера КНДР Ким Чон Ына не сообщается. Первоначально сессия была запланирована на 10 апреля, о причинах её переноса не сообщается. Ситуацию комментирует политический обозреватель Ли Чжон Хун.
2020-04-15
2020-04-16
2020-04-16 15:34:42
В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >