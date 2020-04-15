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12 апреля в Пхеньяне состоялась ежегодная сессия Верховного народного собрания КНДР. Об участии в мероприятии лидера КНДР Ким Чон Ына не сообщается. Первоначально сессия была запланирована на 10 апреля, о причинах её переноса не сообщается. Ситуацию комментирует политический обозреватель Ли Чжон Хун.