Дистанционное обучение в КНДР

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Из-за пандемии вируса COVID-19 новый учебный год начался в Республике Корея не второго марта, как обычно, а лишь девятого апреля, причём в дистанционном режиме. Первыми к занятиям приступили ученики выпускных классов средних и старших школ. Дистанционные занятия для учеников других классов начнутся не позднее 20 апреля. В Северной Корее учебный год тоже начался позднее, чем обычно, и тоже в дистанционном режиме на основе образовательной программы The Friend of Top Students 2.0. О том, каким образом проходит дистанционное обучение на Севере, расскажет профессор Чон Ын Чхан из Института образования в сфере воссоединения.