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Правящий блок во главе с Демократической партией Тобуро одержал уверенную победу на состоявшихся 15 апреля выборах в Национальное собрание РК 21-го созыва. По итогам голосования у правящего блока в общей сложности 180 мест – 60% численности Национального собрания. У оппозиционного блока во главе с Объединённой партией будущего 103 места – 34,3% состава Национального собрания. 6 мест у Партии справедливости, по 3 – у Народной партии и Открытой демократической партии. 5 получили независимые кандидаты. В главном индивидуальном противостоянии между Ли Нак Ёном от Демократической партии Тобуро и Хван Гё Аном от Объединённой партии будущего уверенно победил Ли Нак Ён с соотношением 6:4. Оба кандидата избирались в сеульском округе Чонно.

Эпидемия коронавируса COVID-19 стала одним из решающих факторов определения победителей. Стремительное распространение вируса сначала вызвало шквал бурной критики в адрес действующего правительства, однако после ещё более стремительного развития событий в Европе и США мнение общественности кардинально изменилось, а РК стала считаться образцом эффективного реагирования. Другими словами, коронавирус стал хорошим подспорьем для правящего блока. Нельзя не признать, что действия южнокорейского правительства действительно оказались эффективными. В рамках дополнительно сформированного бюджета народу была оказана материальная помощь. Оппозиция назвала эти меры популистскими и не заняла однозначной позиции. Неудачная попытка воссоединиться и внутренние разногласия, выявленные во время слушаний, лишь помешали оппозиционному блоку сформировать чёткие политические цели. В результате победа правящего блока даже во время национального бедствия продемонстрировала решимость народа выбирать стабильность и преодоление трудностей.

Итоги выборов дали зелёный свет государственной политике Мун Чжэ Ина. Вместе с кандидатами Партии справедливости и независимыми кандидатами правящий блок сможет заручиться поддержкой 190 депутатов парламента, что позволит принимать практически все законы за исключением тех, которые касаются пересмотра Конституции. Предполагается, что государственная политика будет развиваться в том же ключе, а значит, её основными векторами по-прежнему останутся отказ от атомной энергетики, экономический рост за счёт повышения доходов населения, повышение минимального размера оплаты труда.