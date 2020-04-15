МВФ прогнозирует отрицательный экономический рост в этом году

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Международный валютный фонд (МВФ) понизил прогноз роста мировой экономики на этот год до минус 3%. Об этом стало известно 14 апреля из опубликованного отчёта о прогнозах мировой экономики. Прогноз был понижен на 6,3%, так как ещё в январе этого года ожидаемый экономический рост составлял 3,3%. МВФ назвал нынешнюю ситуацию «Великой изоляцией» (Great Lockdown) по аналогии с Великой депрессией 1930-х годов, поскольку этот кризис стал самым сильным за последние 90 лет. С 1980 года, когда МВФ начал составлять прогнозы роста мировой экономики, отрицательный прогноз давался лишь однажды – сразу после всемирного кризиса 2009 года. Вместе с тем, ожидаемый прогноз экономического роста на следующий год составил 5,8% при условии, что во втором квартале этого года пандемия начнёт спадать, а страны ослабят режим изоляции. Вероятно, здесь скажется и эффект низкой базы, так что фактический рост может оказаться не высоким. По оценкам экспертов МВФ, к концу следующего года экономические потери от пандемии COVID-19 составят во всё мире 9 трлн долларов. Это больше, чем совместный ВВП третьей и четвёртой экономик мира - Японии и Германии.

МВФ дал прогноз и росту южнокорейской экономики: он был снижен на 3% - с 2,2% до минус 1,2%. Ожидаемый экономический рост на следующий год составил 3,4%. В отчёте говорится, что РК смогла сгладить отрицательное влияние на собственную экономику за счёт быстрого реагирования и всестороннего подхода к COVID-19. Однако высокая внешнеэкономическая зависимость является серьёзным фактором для ограничения прогнозов экономического роста. Из всех стран Организации экономического сотрудничества и развития у РК прогноз роста на этот год был снижен меньше всего. У главных экономик мира прогноз был снижен минимум на 4,6 и максимум на 8,9%. Так, прогноз экономического роста США на этот год составил минус 5,9%, Китая – 1,2%, Евросоюза – минус 7,5%, Японии – минус 5,2%.

Таким образом, МВФ официально объявил всемирный экономический кризис. Стоит отметить, что вышеупомянутые прогнозы составлялись с учётом улучшения ситуации с пандемией во втором квартале этого года. Однако если этого не случится, то прогнозы могут стать ещё более пессимистичными. На данный момент МВФ рекомендует направить все усилия на прекращение пандемии и увеличение расходов на здравоохранение. Кроме того, необходимы масштабные меры для смягчения экономического шока домохозяйств и бизнеса. В качестве примера в отчёте приводятся меры, предпринятые южнокорейским правительством.