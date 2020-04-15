Лидеры стран АСЕАН, РК, Китая и Японии приняли совместное заявление

ⓒYONHAP News

14 апреля лидеры десяти стран-членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), а также РК, Китая и Японии провели специальный видео-саммит. Они обсудили вопросы сотрудничества в противодействии пандемии COVID-19. По итогам двухчасовой дискуссии принято совместное заявление, в котором зафиксирована договорённость увеличить бюджет на гуманитарную помощь и оказывать максимально возможное содействие странам региона, нуждающимся в поддержке. Кроме того, в заявлении говорится, что средства фонда сотрудничества стран АСЕАН будут перераспределены для создания фонда по противодействию пандемии. Лидеры государств также договорились поощрять деловые обмены между странами региона, чтобы свести к минимуму удары от экономического кризиса. Совместные усилия будут направлены на возрождение и развитие экономики после пандемии, повышение финансовой гибкости, восстановление туристической отрасли, поддержание рыночной стабильности и предупреждение потенциальных экономических рисков. В ходе виртуальной встречи лидеры стран АСЕАН пообещали обмениваться информацией о вирусе COVID-19, в том числе делиться опытом, текущими данными о заболеваемости коронавирусом в своих странах. Было решено также создать резервы медицинских средств на случай экстренной необходимости. Кроме того, главы государств согласились с необходимостью расширения сотрудничества в области науки ради скорейшего проведения исследований, разработки и производства вакцины против COVID-19.

РК одной из первых после Китая ощутила на себе эпидемию вируса COVID-19. Однако благодаря сравнительно быстрой системе контроля РК стала образцом эффективной карантинной системы и сейчас играет лидирующую роль в международном сотрудничестве по борьбе с пандемией. Президент РК Мун Чжэ Ин намерен и дальше активно делиться опытом со странами АСЕАН и воплощать выдвинутые инициативы.