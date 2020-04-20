Борьба за мой путь (7) 빨리 가

Диалог недели

애라 아버지(Отец Э ра)：너 저 까이꺼 하는 거 볼라고 여기 온 게 아니고

Я пришел не для того, чтобы смотреть как ты занимаешься всякими пустяками,

그냥 가챠우니까(가까우니까) 이거나 줄라구 와본 겨.

просто ты же рядом, хотел тебе дать это.

최애라 (Чхве Э Ра)： 빨리 가

Иди уже

애라 아버지 (Отец Э Ра)：아 근데 밥은 먹어야 되는 것 아녀.

Но покушать-то надо.

그래도 아빠랑 한 두어달 만에 보는데 저녁이나 같이 먹고...

Ты же с папой видишься впервые за два месяца, давай поужинаем и...

최애라 (Чхве Э Ра)：배 안 고파. 아빠 그냥 빨리 가.

Я не голодна. Папа, иди уже.

애라 아버지 (Отец Э Ра)：그려, 그럼 아빠 그냥 갈게.

Ладно, я тогда пошел.





Фраза недели

빨리 가

[Ппали га]

Иди уже





Грамматика

빨리 – наречие, которое переводится как «быстро». Далее идет глагол 가다 – «идти, ступать» в повелительном наклонении, разговорной стили речи 가. И все вместе получается 빨리 가 «иди скорее», «иди уже».





Внимание:

☞ 가다 в форме неофициально вежливой речи 가요, 가세요

Глагольная конструкция –아/-어 주다

☞ 가 (основа глагола 가다) + -어 주 + 세요 (форма вежливой речи): 가주세요 «идите, пожалуйста»

Синонимы выражения 빨리 가

☞ 서두르다 «спешить»

☞ 어서 «быстро»



