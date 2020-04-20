Ли Сын Хун из WINNER приступил к альтернативной гражданской службе

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Участник группы WINNER (위너) Ли Сын Хун (이승훈) 16 апреля приступил к альтернативной гражданской службе. В течение первых четырёх недель артист будет проходить курс молодого бойца в одной из военных частей сухопутных войск РК в провинции Чхунчхон-Намдо. Об этом 13 апреля сообщили в продюсерском агентстве YG Entertainment. За день до отправления в воинскую часть Ли от руки написал небольшое письмо, в котором сообщил о предстоящей службе. Напомним, 2 апреля другой участник WINNER Ким Чжин У (김진우) также отправился служить родине. 9 апреля состоялся релиз третьего полноформатного альбома, получившего название Remember. Группа WINNER дебютировала в 2014 году. На сегодняшний день в её составе выступают четыре артиста: Ким Чжин У (김진우), Кан Сын Юн (강승윤), Ли Сын Хун (이승훈) и Сон Мин Хо (송민호).