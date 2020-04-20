Корейская индустрия восстанавливается от последствий COVID-19

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Корейская киноиндустрия восстанавливается от последствий коронавируса COVID-19. Кинопрокатные компании начинают утверждать даты премьер новинок кинематографа, на съёмочных площадках вновь слышится команда режиссёра «Мотор!». 14 апреля состоялась премьера южнокорейского фильма «Найти» (서치아웃). В этот день его посмотрели 5168 зрителей. По данным веб-сайта Box Office, отслеживающего кассовые сборы, кинокартина занимала первое место в списке, - 16 апреля сообщают корейском комитете развития кинематографии. Также определены даты ближайших кинопремьер. 29 апреля состоится показ фильма ужасов «Отель Лэйк» (호텔 레이크). Неделей ранее состоялся предпремьерный показ фильма. Это произошло впервые после ухудшения ситуации вокруг распространения коронавируса. По мнению специалистов, в ближайшее время кинопрокатные компании утвердят дату премьер других кинокартин, среди которых фильм «Только спаси от зла» (다만 악에서 구하소서).