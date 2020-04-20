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Отель Лэйк (호텔 레이크)

#Новости шоу-бизнеса l 2020-04-20


Режиссер: Юн Ын Гён

Жанр: ужасы

В ролях: Ли Сэ Ён, Пак Чи Ён, Пак Хё Чжу

Премьера: 29 апреля 2020 г.

Возрастное ограничение: не рекомендуется к просмотру лицами младше 15 лет.

Отель Лэйк (호텔 레이크)
Отель Лэйк (호텔 레이크)
Отель Лэйк (호텔 레이크)
Отель Лэйк (호텔 레이크)
Отель Лэйк (호텔 레이크)
Отель Лэйк (호텔 레이크)
Отель Лэйк (호텔 레이크)
Отель Лэйк (호텔 레이크)
Отель Лэйк (호텔 레이크)
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