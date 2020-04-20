Отель Лэйк (호텔 레이크)

Технологии компании THE.WAVE.TALK помогают обнаружить бактерии
2020-04-20
#Новости шоу-бизнеса l 2020-04-20
Режиссер: Юн Ын Гён
Жанр: ужасы
В ролях: Ли Сэ Ён, Пак Чи Ён, Пак Хё Чжу
Премьера: 29 апреля 2020 г.
Возрастное ограничение: не рекомендуется к просмотру лицами младше 15 лет.
2020-04-20
2020-04-20
2020-04-21 09:41:46
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