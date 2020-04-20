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Весенняя свежесть после дождя

2020-04-20

Новости




20 апреля, утро. Сеульчане гуляют в районе горы Намсан, покрытой зеленью молодых листьев деревьев, распустившихся после весеннего дождя. 

(Yonhap News)

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