Весенняя свежесть после дождя

Технологии компании THE.WAVE.TALK помогают обнаружить бактерии
2020-04-20
2020-04-20
20 апреля, утро. Сеульчане гуляют в районе горы Намсан, покрытой зеленью молодых листьев деревьев, распустившихся после весеннего дождя.
(Yonhap News)
2020-04-20
2020-04-20
2020-04-21 09:41:46
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