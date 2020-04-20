APINK возвращается с новым альбомом

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Южнокорейская группа APINK (에이핑크) 13 апреля выпустила очередной музыкальный альбом LOOK. Новая работа состоит из семи музыкальных дорожек с заглавным треком Dumhdurum (덤더럼). Это танцевальная песня о равнодушном отношении к бывшей любви. Поклонники группы ждали выхода альбома более одного года. APINK дебютировала в 2011 году. Известна такими хитами как LUV (러브), NoNoNo (노노노) и Mr. Chu (미스터 츄).