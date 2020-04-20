APINK возвращается с новым альбомом

Технологии компании THE.WAVE.TALK помогают обнаружить бактерии
2020-04-20
Южнокорейская группа APINK (에이핑크) 13 апреля выпустила очередной музыкальный альбом LOOK. Новая работа состоит из семи музыкальных дорожек с заглавным треком Dumhdurum (덤더럼). Это танцевальная песня о равнодушном отношении к бывшей любви. Поклонники группы ждали выхода альбома более одного года. APINK дебютировала в 2011 году. Известна такими хитами как LUV (러브), NoNoNo (노노노) и Mr. Chu (미스터 츄).
2020-04-20
2020-04-20
2020-04-21 09:41:46
В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >