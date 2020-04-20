Корейские звёзды призвали граждан к участию в выборах

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В Корее 15 апреля прошли парламентские выборы. Явка на избирательные участки составила 66,2%, что стало самым высоким результатом за последние 28 лет. Немалую роль в этом сыграла общественная кампания с участием известных артистов, призывающая граждан к участию в выборах. Более 47 южнокорейских звёзд, включая Сон Га Ин (송가인), Ю Чжэ Сока (유재석), Чан Юн Чжон (장윤정), приняли участие в этом проекте. Все они получили специальные наборы, состоящие из футболки с надписью No vote no ( ). Задача артистов состояла в том, чтобы заполнить пропуск подходящим словом. К примеру, известная певица в стиле трот Чан Юн Чжон написала фразу «Без голосования нет будущего». Видеоролики с артистами были опубликованы через портал центрального избирательного комитета, а также в социальных сетях. Отметим, что подобная кампания проводится в третий раз. Количество звёзд корейской эстрады, принимающих в ней участие, растёт из года в год.