Технологии компании THE.WAVE.TALK помогают обнаружить бактерии
2020-04-20
#Информация об исполнителях l 2020-04-19
Дата рождения: 1 ноября 1996 г.
Рост: 176 см
Вес: 62 кг
Ли Чхан Вон родился в 1996 году в городе Тэгу. Окончил среднюю школу Кёнвон (경원고등학교). Обучается в институте Ённам (영남대학교). Получил известность в 2020 году благодаря участию в музыкальном шоу «Мистер трот» (내일은미스터트롯) телеканалаTV Chosun, в котором занял почётное третье место. С раннего детства выступал в различных музыкальных телеконкурсах, за что получил милое прозвище «Вундеркинд песен в стиле трот». Несмотря на юный возраст, обладает достойной вокальной техникой.
2020-04-20
2020-04-20
2020-04-21 09:41:46
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