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#Пять минут о кино l 2020-04-21

Сеул сегодня


Четверо друзей выросли вместе в одном дворе и ходили в одну школу, однако после школы их пути значительно разошлись. Сын работника похоронного бюро, отличник, балагур и сын мафиози, - им снова суждено сойтись вместе уже во взрослой жизни, но так ли безоблачна будет их встреча?

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