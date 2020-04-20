



Четверо друзей выросли вместе в одном дворе и ходили в одну школу, однако после школы их пути значительно разошлись. Сын работника похоронного бюро, отличник, балагур и сын мафиози, - им снова суждено сойтись вместе уже во взрослой жизни, но так ли безоблачна будет их встреча?