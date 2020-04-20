Технологии компании THE.WAVE.TALK помогают обнаружить бактерии

ⓒ THE.WAVE.TALK

Сегодня мы представим вам компанию THE.WAVE.TALK, (더.웨이브.톡), которая разработала уникальную сенсорную технологию быстрого и точного распознавания бактерий. У микрофона соучредитель компании господин Ким Ён Док.





Компания THE.WAVE.TALK, которую основал профессор Пак Ён Гын из Корейского института передовой науки и технологий, производит лазерные датчики нового поколения. Один из наших датчиков предназначен для измерения загрязнения воды и определения её качества в любом месте и в любое время. Мы планируем в этом году направить его на мировой рынок. Свет - это волна, а любая волна посылает сигнал в определённой форме, когда она с чем-то контактирует. Это явление можно назвать «волна говорит с нами». Мы успешно проанализировали, о чём говорят волны. Это то, что люди не могли понять с помощью существующих лазерных датчиков. Именно поэтому мы назвали компанию THE.WAVE.TALK.





Исследователи начали наблюдать бактерии с помощью микроскопов и изучать их особенности на рубеже XIX-XX веков. Несмотря на то, что бактерии изучают уже более века, ими ежегодно заражаются 600 млн человек во всём мире. Но методы обнаружения бактерий сегодня существенно не отличаются от тех, что были даже 20 лет назад. Используя разработку Корейского института передовой науки и технологий, компания THE.WAVE.TALK разработала улучшенный метод обнаружения бактерий. Любой человек может легко идентифицировать их в жидкой среде.





Совместная группа исследователей из компании THE.WAVE.TALK и Корейского института передовой науки и технологий во главе с профессором Пак Ён Гыном разработала технологию, основанную на принципе отражения. Наш датчик пропускает лазерный луч сквозь жидкость. Когда свет соприкасается с водой, он движется по определённому пути. Если он отражается или возвращается обратно тем же путём, это означает, что жидкость чистая. Но если свет сталкивается с примесью, включая бактерии, его направление изменяется. Датчик фиксирует все изменения, а примеси могут быть проанализированы и классифицированы посредством глубокого изучения.





Датчик, который позволяет легко проверить качество воды, стал результатом напряжённой работы. В январе этого года он был представлен на Международной выставке потребительной электроники в Лас-Вегасе.





ⓒ THE.WAVE.TALK

Питьевая вода должна соответствовать строгим нормам, поскольку многие эпидемии вызваны болезнями, передающимися через воду. В принципе водопроводная вода должна быть чистой и не уступать по качеству фильтрованной. Однако на качество воды ежегодно поступают тысячи жалоб, поскольку она не всегда соответствует стандартам. Профессиональные датчики, анализирующие качество воды, могут стоить тысячи или даже десятки тысяч долларов. Стоимость нашего датчика составляет около 90 долларов. С его помощью легко проверить, соответствует ли вода в стакане определённым стандартам. Нынешним летом мы выпустим датчик для домашнего использования.





При традиционном методе обнаружения бактерий образцы, которые подвергаются химической обработке, проверяются экспертами. Технология компании THE.WAVE.TALK не требует отбора специальных проб. Пользователи наливают воду в чашку и опускают в неё датчик, который может измерить уровень загрязнения в течение 10 секунд и передать полученные данные в приложение для смартфона. Инновационная технология использует рефракционный путь лазерного луча. Изменение траектории после попадания луча в жидкость указывает на наличие примесей в воде. С помощью датчика, который определяет любое изменение пути, можно проверить, безопасна ли вода для питья.





Датчик воды разработан для домашнего использования, но с его помощью можно определять качество водопроводной воды в компаниях. После модернизации он может стать датчиком качества воздуха. Датчики мелкодисперсной пыли, которые в настоящее время доступны на рынке, просто показывают её количество. Но новый датчик идентифицирует примеси и показывает их количество. Этот лазерный датчик также можно использовать в медицинских целях. Кроме того, оборудование для самодиагностики может быть подключено к смартфону, чтобы проверить наличие заражения. Мы повысим уровень наших технологий, чтобы реализовать эти замыслы.





Вода необходима для производства лекарств, косметики, продуктов питания и даже полупроводников. Даже небольшое количество бактерий или примесей в воде испортит качество продукции. Если применять обычные датчики, то результатов анализа придётся ждать до пяти дней. Однако датчик THE.WAVE.TALK позволяет сократить ожидание до шести часов. На его разработку удалось привлечь более 7 млн долларов от отечественных и иностранных инвесторов. Компания THE.WAVE.TALK разработала эффективные и экономичные устройства, способные быстро обнаруживать бактерии даже в домашних условиях.