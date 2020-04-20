МВФ предсказывает отрицательный рост мировой экономики

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В отчёте о состоянии мировой экономики, опубликованном 14 апреля, Международный валютный фонд прогнозирует, что в 2020 году она столкнётся с отрицательным ростом. Ситуацию комментирует профессор Ким Гван Сок из аспирантуры международных исследований Университета Ханъян.





В апрельском отчёте МВФ учтены экономические последствия глобальной пандемии вируса COVID-19, чего не было в январском отчёте. МВФ предсказал, что мировая экономика сократится в этом году на 3% и переживёт худший спад со времён Великой депрессии 30-х годов прошлого века. Такой серьёзной ситуации в южнокорейской экономике до сих пор не было. Это будет первое сокращение отечественного валового внутреннего продукта с 2009 года. Тогда, после глобального финансового кризиса, сокращение составило 0,1%. Однако прогноз на этот год, составляющий минус 3%, намного хуже.





На прошлой неделе МВФ снизил прогноз роста мировой экономики сразу на 6,3% до беспрецедентного показателя минус 3%. Прогноз для стран с развитой экономикой ещё хуже - минус 6,1%. Рост американской экономики составит минус 5,9%, а экономики еврозоны - минус 7,5%. По оценке МВФ, совокупные потери мирового ВВП за 2020 и 2021 годы от пандемии COVID-19 могут составить 9 трлн долларов. Это больше годовых ВВП Японии и Германии вместе взятых. Если в январе ожидался рост доходов на душу населения в 2020 году в более чем 160-ти странах-членах МВФ, то теперь прогнозируется, что в более чем 170-ти странах будет отрицательный рост доходов.





Мрачные перспективы объясняются шоком от глобальной пандемии вируса COVID-19. Мировой финансовый кризис 2008 года и азиатский валютный кризис 1997 года привели к краху финансовой и валютной систем. Но пандемия в первую очередь нарушает цепочки поставок, что наносит ущерб производству в целом. Закрытие заводов и городов окажет более серьёзное влияние на экономику. Во-вторых, влияние будет распространяться на финансовые и валютные рынки. В-третьих, ожидается резкое снижение цен на сырую нефть и сырьё, включая железную руду.





В отличие от предыдущих рыночных потрясений, нынешняя пандемия негативно влияет на цепочки поставок. Вот почему МВФ считает, что нынешняя ситуация намного хуже, чем предыдущие финансовые кризисы. Очень немногим странам удалось избежать шока пандемии. Даже в США, самой богатой стране в мире, в течение месяца с начала быстрого распространения COVID-19 потеряли работу 10% жителей. Банк JP Morgan Chase предсказал, что уровень безработицы в США возрастёт во втором квартале до 20%, вдвое превысив показатель периода Великой депрессии. Всемирная организация по оказанию гуманитарной помощи Oxfam выразила обеспокоенность тем, что пандемия может привести к обнищанию почти полумиллиарда человек. Пандемия COVID-19 ударила по всем странам мира, но Республика Корея пока пострадала меньше других.





Рост южнокорейской экономики составил в прошлом году 2%, и ранее предполагалось в этом году он составит 2,2%. Однако МВФ понизил прогноз до минус 1,2%. Это самый резкий спад и первый отрицательный рост после азиатского финансового кризиса 1998 года. Конечно, это мрачная перспектива, но среди членов Организации экономического сотрудничества и развития южнокорейский показатель является наиболее благоприятным. Корректировка в сторону понижения с 2,2% до минус 1,2% является наименьшей среди стран-членов ОЭСР.





Относительно небольшой пересмотр в сторону понижения объясняется быстрым и эффективным реагированием Республики Корея на вспышку COVID-19. Комплексный подход правительства к сдерживанию пандемии ослабляет её негативное воздействие на экономику. С учётом этого МВФ прогнозирует, что в следующем году рост южнокорейской экономики возобновится.





МВФ прогнозирует, что рост южнокорейской экономики составит в следующем году 3,4%. Поскольку в последние годы этот показатель не превышал 3%, это хороший рост. Если показатель на текущий год чрезвычайно низок, то даже умеренный показатель в следующем году можно интерпретировать как значительный рост. Таким образом, это будет отскок от очень низких уровней на фоне так называемого базового эффекта.





Прогноз основан на предположении, что пандемия COVID-19 отступит во второй половине этого года. Впереди длинный туннель рецессии, поэтому всем странам необходимо принять специальные меры для преодоления кризиса.





МВФ призвал страны мира активно проводить денежно-кредитную и налоговую политику, чтобы в определённой степени компенсировать экономический шок. Рекомендовано увеличение бюджетных ассигнований и инвестиций в научные исследования в здравоохранении. Кроме того, необходимо будет организовать международную систему помощи развивающимся странам, которые не могут самостоятельно справиться с глобальной пандемией. В этой связи привлекают внимание южнокорейские передовые медицинские технологии. Республика Корея может стать примером в борьбе с болезнями. Имея это в виду, правительство должно разработать соответствующую политику.





Длительные экономические трудности, вызванные вспышкой COVID-19, неизбежны. Поэтому правительству необходимо сформулировать долгосрочную политику с учётом различных сценариев и оперативно их реализовывать, чтобы страна могла успешно преодолеть кризис.