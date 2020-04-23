Подарок от группы BTS - концер в комнате

Автомобильная промышленность КНДР
2020-04-23
# Новости шоу-бизнеса l 2020-04-22
Пандемия физически ограничивает проведение концертных мероприятий, но не стоит грустить, так как эта проблема решаема. Если концерты невозможно проводить физически, то это можно сделать в сети. С 18 по 19 апреля группа BTS представила концертные видео. Между тем, ZICO и Кан Даниэль приняли участие в совместном проекте, который проводится лейблом Starship Entertainment и PEPSI KOREA. Еще в 2018 году артисты успешно записали совместную песню, так что без преувеличения можно сказать, и в этот раз их коллаборация получится привлекательной. О подробностях мы расскажем в очередной рубрике «Новости шоу-бизнеса».
2020-04-23
2020-04-23
2020-04-22
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