Водяные пузыри переливаются разными цветами фонарей
2020-04-23
#Мелодии Кореи l 2020-04-22
Влияние других культур на корейскую музыку происходило ещё с давних времён, а после расширения обменов со странами Азии, а затем и всего мира межкультурное влияние лишь усилилось. В нашем выпуске вы узнаете о корейских инструментах и композициях, появившихся в результате взаимодействия с культурами других стран.
Выпуск 460. Влияние зарубежных культур на корейскую музыку
* Мелодия к песне «Мирян ариран» – Ким Сэ Ён (скрипка эрху)
* Песня «Пэчхиги» – Группа Taal
* Песня «Хваду» – Ю Гён Хва (цитра чхольхёнгым)
2020-04-23
2020-04-23
2020-04-22
В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >