



Влияние других культур на корейскую музыку происходило ещё с давних времён, а после расширения обменов со странами Азии, а затем и всего мира межкультурное влияние лишь усилилось. В нашем выпуске вы узнаете о корейских инструментах и композициях, появившихся в результате взаимодействия с культурами других стран.





Выпуск 460. Влияние зарубежных культур на корейскую музыку

* Мелодия к песне «Мирян ариран» – Ким Сэ Ён (скрипка эрху)

* Песня «Пэчхиги» – Группа Taal

* Песня «Хваду» – Ю Гён Хва (цитра чхольхёнгым)