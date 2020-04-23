Листая журнал Koreana

ОБРАЗЫ КОРЕИ

С первым днём рождения!

Hа телефон прислали фотографии с первого дня рождения внучки. Празднование проходило ярким летним днём в июне прошлого года в банкетном зале одного из отелей. Внучку с трудом уговорили надеть традиционную шапочку «чобави». Но, видимо, она мешала, и девочка её сбросила. На двух низких столиках лежали «тток», фрукты и разные предметы на подносе. А сверху, на толстом мотке ниток, — мешочек с вышитыми пионами и красивый красный пояс.

Когда малышка потянулась к мячу для гольфа, её мама убрала его подальше, бормоча: «Зачем это здесь вообще?» Девочке снова подают поднос, и тогда она, расплывшись в улыбке, хватает большой игрушечный микрофон. Стоящие кружком родственники смеются: «Певицей будешь?»





ⓒ Yang Jun-seok

В Корее, когда ребёнку исполняется год, устраивают празднование, называемое «толь-чанчхи». «Толь» означает один оборот, завершение цикла из 12 месяцев, а «чанчхи» — банкет. В прошлом из-за плохих условий жизни много детишек не доживало до года. Поэтому, если ребёнок был достаточно крепким, чтобы прожить год, в его первый день рождения вся семья собиралась за праздничным столом, дабы пожелать ему здоровья и счастья. Эту традицию соблюдают и в наши дни.

Кульминация этого праздника — обряд «толь-чаби», когда в зависимости от того, что выберет ребёнок из вещей на подносе, делают прогнозы на его будущее. Символами здоровья и долголетия обычно служит моток ниток, лапша, «пэксольги» (белый «тток») и «сусу-пхаттток» (шарики из сорго в обсыпке из красной фасоли). Деньги, естественно, предсказывают богатство. Перед мальчиком на подносе обычно лежат вещи, связанные с учёностью, военным искусством и карьерой, такие как бумага и кисть для письма, книги и тушь, лук и стрела, а также «мапхэ» (жетон, позволявший чиновникам в эпоху Чосон реквизировать почтовых лошадей). А перед девочкой на поднос добавляли вещи, относящиеся к ведению хозяйства: иголки, ножницы, утюг, катушку ниток и кусок ткани. Но в наши дни подобные различия исчезли. Зато на подносе появились предметы из современной жизни: мяч для гольфа, микрофон, стетоскоп, судейский молоток и даже компьютерная мышь.

Представляя себе будущее внучки, схватившей микрофон, я припоминаю, что более 30 лет назад выбрала её мама — моя дочь. Она перегнулась через все вещи, разложенные перед ней, схватила лежащий за ними «тток» и откусила большущий кусок. Может быть, поэтому сейчас она счастливая мама нескольких детей, у которой в доме всегда полно вкусной еды.





Ким Хва Ён*, литературный критик, член Национальной академии искусств





Источник: Корейский Фонд, журнал Koreana (Весна, 2020)





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