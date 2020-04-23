Два года после подписания Пханмунчжомской декларации

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27 апреля будет отмечаться вторая годовщина исторического межкорейского саммита, состоявшегося в пограничном пункте Пханмунчжом. Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин и председатель госсовета КНДР Ким Чон Ын объявили, что на Корейском полуострове началась новая эра мира. Они подписали Пханмунчжомскую декларацию, в которой содержится призыв к построению новых межкорейских отношений. О том, как развивались межкорейские отношения на протяжении двух лет, прошедших после подписания Пханмунчжомской декларации, расскажет политический обозреватель Ким Хон Гук.