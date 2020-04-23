Автомобильная промышленность КНДР

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По состоянию на конец июня прошлого года, в Республике Корея было зарегистрировано 23 млн 444 тыс. 165 автомобилей. Это значит, что один автомобиль приходится на 2,2 человека. А как обстоят дела в Северной Корее? Какие автомобили там производятся и пользуются популярностью среди местного населения? Разобраться в этом нам поможет профессор Чон Ын Чхан из Института образования в сфере воссоединения.