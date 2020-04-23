Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей
Поиск новостей
О нас Go to KBS

Водяные пузыри переливаются разными цветами фонарей

2020-04-23

Новости






23 апреля, до праздничных мероприятий, посвященных Дню рождения Будды осталась неделя. В главном храме Чогеса в Сеуле уже развешаны разноцветные фонари, которые отражаются на поверхности пруда.  

(Yonhap News)


Список

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >