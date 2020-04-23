Водяные пузыри переливаются разными цветами фонарей
2020-04-23
2020-04-23
23 апреля, до праздничных мероприятий, посвященных Дню рождения Будды осталась неделя. В главном храме Чогеса в Сеуле уже развешаны разноцветные фонари, которые отражаются на поверхности пруда.
(Yonhap News)
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