Творчество Пэк Чи Ён

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Третья рубрика апреля «Ретро: музыка прошлых лет» посвящена творчеству певицы Пэк Чи Ён (백지영). 44-летняя Пэк Чи Ён является ветераном корейской эстрады. Она дебютировала в далёком 1999-м году и по-прежнему остаётся одной из любимых артисток в Корее. В жизни Пэк Чи Ён были и стремительный взлёт, и неожиданное падение. Несмотря на всё, она смогла преодолеть трудности и преграды, вставшие на её пути, и возвратиться на музыкальный пьедестал, что заслуживает большого уважения. На сегодняшний день в творчестве певицы восемь полноформатных альбомов, огромное количество саундтреков и сингл-альбомов. Большая часть из них навсегда вошла на страницы истории корейской музыкальной индустрии.

Пэк Чи Ён в начале творческого пути исполняла песни в жанре танцевальной латинской музыки. Её первый музыкальный альбом Sorrow или «Печаль» вышел в 1999 году. Он состоит из двенадцати песен, две из которых - «Выбор» (선택) и «Тяготы» (부담) - завоевали сердца многих южнокорейцев. Уже на следующий год Пэк Чи Ён выпускает вторую музыкальную пластинку Rough. Большое внимание получает композиция под названием «Решимость» или Dash. Эта песня открыла данную рубрику.

Вскоре после дебюта о певице с привлекательной внешностью и чарующим голосом заговорили как о новой звезде. Многие прочат ей большое будущее. Однако в ноябре 2000 года, через полгода после выхода второго студийного альбома, в жизни певицы наступает тёмная полоса. Пэк Чи Ён оказывается в центре скандала, в результате чего в её карьере наступает продолжительная пауза. Год спустя артистка пытается вернуться на сцену и выпускает третью музыкальную пластинку Tres, однако её работа не получает достаточного внимания. После этого певица берёт двухлетний перерыв и вновь возвращается в сентябре 2003 года, представив четвёртый студийный альбом Smile. Ещё через три года выходит другой альбом Smile again. В продолжение рубрики прозвучал популярный музыкальный хит от Пэк Чи Ён - My ear candy (내 귀에 캔디). Эту песню Пэк Чи Ён исполнила дуэтом вместе с известным певцом, участником группы 2PM – Ок Тхэк Ёном (옥택연).

Пэк Чи Ён можно назвать разноплановой певицей. Она с одинаковым успехом исполняет как танцевальные песни, так и баллады. Это стало возможным благодаря тому, что певица обладает очень мощным голосом, диапазон которого составляет четыре октавы. Это позволило ей исполнять песни в новом для себя жанре. Если в первый период творчества акцент делается на исполнение ритмичных композиций, то в 2006 году, после выхода песни «Я больше не люблю» (사랑 안해), Пэк Чи Ён начинает исполнять лиричные песни. Далее в эфире прозвучала одна из известных баллад Пэк Чи Ён под названием «Меня словно ранили» (총 맞은 것처럼). Эта песня вызывает широкий спектр эмоций, в ней чувствуется вся боль, вызванная расставанием с любимым человеком.

Пэк Чи Ён выступает на сцене более двадцати лет и активно продолжает заниматься творческой деятельностью. После выхода последнего студийного альбома Pitta в 2011 году певица принимает участие в записи большого количества саундтреков для корейских сериалов, таких как «Книга семьи Гу» (구가의 서), «Хороший доктор» (굿닥터), «Продюсер» (프로듀사), «Лунный свет, нарисованный облаками» (구르미 그린 달빛) и «Мистер Саншайн» (미스터 션샤인). Также выходят несколько мини-альбомов и синглов. 2019 год в особенности оказался продуктивным для певицы. В октябре состоялся релиз мини-альбома Reminiscence и сингла «Ни любви, ни терзаний от разлуки больше не хочу» (다시는 사랑하지 않고, 이별에 아파하기 싫어). Последняя композиция повествует о печальной истории, когда девушка не может признать факт расставания с любимым человеком, о её душевных муках и воспоминаниях о том, кто совсем недавно был рядом. На YouTube доступен видеоклип к песне с участием очаровательной актрисы Кён Су Чжин (경수진), идеально передавшей всю боль расставания со второй половинкой. В завершение рубрики на наших волнах прозвучала эта музыкальная композиция.