Творчество артистов из AOMG

Четвёртая рубрика апреля «Лайк от Лили» посвящена творчеству артистов AOMG - известного в Корее музыкального лейбла, основателем которого является бывший участник группы 2PM Пак Чэ Бом (박재범). На сегодняшний день в состав лейбла входят 16 артистов, включая самого Пак Чэ Бома, Simon D, Gray (그레이) и Loco (로꼬).

AOMG представляет собой довольно интересный лейбл, заслуживающий особого внимания. Из всех его артистов, в первую очередь, стоит выделить певца по имени Квон Хёк У (권혁우), более известного как Loco. Тридцатилетний рэпер выступает на сцене вот уже восемь лет. Он привлёк к себе внимание в 2012 году, после победы в первом сезоне музыкальной передачи Show me the money телеканала Mnet. Loco дебютировал в том же году, представив сингл-альбом See The Light (씨더라잇).

Сейчас артист проходит альтернативную гражданскую службу в полиции. В феврале прошлого года, перед тем как приступить к службе, Loco представил последний мини-альбом Hello. Из шести песен, вошедших в состав альбома, особое внимание привлёк заглавный трек «Давно не виделись», который артист исполнил вместе с певцом Zion.T. Данная композиция прозвучала в качестве первой композиции, открывшей «Музыкальный марафон».

На сегодняшний день в активе певца - один студийный и большое количество мини-альбомов. Особого внимания заслуживают колаборации с другими артистами, среди которых участница группы MAMAMOO Хва Са (화사), Punch (펀치), Ю Чжу (유주) из группы «Ёчжачхингу» (여자친구) и Ю Сон Ын (유성은). Большого внимания заслуживает совместная работа с певицей Ю Сон Ын. Их песня называется «Звезда» (별) или Little Prince. Это саундтрек к сериалу «Альгамбра: воспоминания о королевстве» (알함브라궁전의 추억) о загадочных приключениях главного героя Ю Чжин У и девушки по имени Чон Хи Чжу, с которой он встречается во время поездки в Испанию. В продолжение рубрики в эфире прозвучала данная музыкальная композиция.

Другой не менее талантливый певец из AOMG – У Вон Чжэ (우원재), участник шестого сезона музыкальной передачи Show me the money. В сентябре 2017 года артист представил дебютный трек «Разница во времени» (시차). Песня получила огромную популярность, заняв первые строчки в музыкальных чартах, во многом благодаря участию двух певцов из AOMG – Loco и Gray (그레이). После прослушивания данной песни была представлена работа певицы из AOMG - Ким Хён Чжон (김현정) или просто Hoody. Молодая артистка дебютировала в 2013 году с синглом My ride и привлекла к себе большое внимание. К сожалению, после выхода первого мини-альбома поклонникам артистки пришлось ждать до декабря 2016 года, когда состоялся релиз музыкального альбома On and on. Заглавный трек «Твои глаза» (Your eyes) был исполнен вместе с рэпером Пак Чэ Бомом. Это ещё одна композиция, прозвучавшая в эфире рубрики.

В заключение рубрики была представлена первая работа певицы Чо Юн Гён (조윤경). В апреле этого года она присоединилась к музыкальному лейблу AOMG. Девушка выступает под псевдонимом DeVita («Ди Вита»), взятого из имени героини фильма «Новый кинотеатр «Парадизо». 9 апреля вышел её первый мини-альбом CRÈME. В него вошли пять музыкальных дорожек с заглавным треком Evita!. Песня написана в стиле ретро, особое очарование придают элементы синти-поп 80-х годов и, конечно же, вокал певицы. Оригинальным получился и видеоклип к песне, опять же, созданный в некоем стиле ретро. Это заключительная композиция, прозвучавшая в эфире рубрики.