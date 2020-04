Артисты из Antenna записали совместную песню Everything Is OK

ⓒ Antenna

Артисты из продюсерского агентства Antenna, возглавляемого известным в Корее певцом и композитором Ю Хи Ёлем (유희열), завершили запись совместной песни Everything Is OK группы Peppertones. Её релиз состоится 29 апреля, после чего композиция станет доступна на всех музыкальных сайтах страны. Вырученные средства будут использованы для преодоления последствий от коронавируса COVID-19. Ранее композиция была использована в качестве главной песни во время онлайн лайв-представления Everything Is OK with Antenna с участием Ли Чжин А (이진아), Юн Сок Чхоля (윤석철), Сэма Ким (샘김), Квон Чжин А (권진아) и многих других артистов.