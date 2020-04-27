Вышел сериал телеканала KBS2 «Рождённые вновь»

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Показ нового сериала KBS2 «Рождённые вновь» (본 어게인) стартовал 20 апреля. Это многосерийная мелодрама с элементами фантастики о судьбе двух молодых людей и одной девушки в прошлой и настоящей жизнях. Их первая встреча случилась в далёком 1980-м году, и вот они вновь встречаются спустя 40 лет. Главные роли исполнили актёры Чан Ги Ён (장기용), Чин Сэ Ён (진세연) и Ли Су Хёк (이수혁). Чан Ги Ёну достались роль одинокого и обездоленного парня Кон Чжи Чхоля в прошлом и студента элитного медицинского университета Чхон Чжон Бома. Чин Сэ Ён и Ли Су Хёк так же сыграли по две роли из прошлого и настоящего. Примечательно, что Чан Ги Ё и Ли Су Хёк являются бывшими моделями и впервые встречаются друг с другом на съёмочной площадке.