Певица Cheetah основала собственное агентство

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Корейская певица Ким Ын Ён (김은영), более известная под сценическим псевдонимом Cheetah, основала собственное продюсерское агентство и приступила к самостоятельной творческой деятельности. В марте текущего года она не стала продлевать контракт с предыдущем агентством C9 Entertainment, в составе которого выпустила первый мини-альбом CHEETAH ITSELF. Напомним, Cheetah привлекла к себе большое внимание благодаря участию в музыкальном шоу «Некрасивая рэп-звезда» (Unpretty Rapstar). Она также принимала участие в реалити-шоу Produce в качестве тренера по рэп вокалу.