Сон Чжун Ги и Ким Тхэ Ри примут участие в съёмках космического блокбастера

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Инвесторы из Гонконга вложат инвестиции в фильм «Корабль победы» (승리호) с участием известных корейских актёров - Сон Чжун Ги (송중기), Ким Тхэ Ри (김태리), Чин Сон Гю (진선규) и Ю Хэ Чжина (유해진). Ранее кинопрокатная компания Merry Christmas (메리크리스마스) основала в Гонконге юридическое лицо, после чего подписала контракт с WORLD UNIVERSAL CULTURE LIMITED, аффилированной компанией Honghwan Group (홍환그룹). Премьера кинокартины состоится летом текущего года. Она представляет собой блокбастер о космосе. Режиссёром фильма станет Чо Сон Хи (조성희), среди главных работ которого стоит выделить фильмы «Мальчик-оборотень» (늑대소년) и «Призрачный детектив Хон Гиль Дон: Исчезнувшая деревня» (탐정 홍길동: 사라진 마을).