Борьба за мой путь (8) 사귀자

Сон Чжун Ги и Ким Тхэ Ри примут участие в съёмках космического блокбастера
2020-04-27
#Говорим как герои сериалов l 2020-04-26
Диалог недели
고동만 (Ко Дон Ман)： 다시는 안 놓쳐. 우리 이제 그만 돌아서 가자.
Я больше не упущу тебя. Хватит ходить вокруг да около.
다리에 힘 딱 줘. 어차피 키스했고.
Стой прямо. Мы ведь же уже поцеловались.
나는 썸이니 나발이니 그런 거 몰라.
Я не умею флиртовать или как это называется.
키스 했으면 1일. 우리 사귀자.
Раз поцеловались, это означает начало отношений. Давай
встречаться.
우리 사귀어. 사귀자고!
Давай встречаться. Будь моей девушкой!
Фраза недели
사귀자
[Са-гви-чжа]
Давай встречаться
Грамматика
사귀다 – глагол, который переводиться как «дружить, иметь близкие отношения». К нему присоединено глагольное окончание разговорной стили речи -자, употребляемое, когда предлагается совершить какое-либо действие вместе. Глагол с окончанием –자 можно переводить на русском «давай делать что-либо». Таким образом 사귀자 можно перевести как «давай встречаться».
Вопрос от Бориса Мазурова: как обращаются на корейском языке?
☞Корейцы обращаются в основном не по имени, а по профессии, званию, т.к. это считается более вежливым. Нижеследующие слова часто используются в качестве обращения.
선생님 учитель
학생 студент
교수님 профессор
사장님 хозяин, владелец
기사님 водитель
Если нужно обращаться по имени и одновременно с уважением, то к имени присоединяем либо слово –씨, либо –님. В обоих случаях переводятся как «уважаемый(-ая) …»
Уважаемый Борис – 보리스씨, 보리스님
2020-04-27
2020-04-27 14:16:36
2020-04-27 16:17:41
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