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Борьба за мой путь (8) 사귀자

#Говорим как герои сериалов l 2020-04-26

Говорим как герои сериалов

Диалог недели

고동만 (Ко Дон Ман)： 다시는 안 놓쳐. 우리 이제 그만 돌아서 가자. 

Я больше не упущу тебя. Хватит ходить вокруг да около.

다리에 힘 딱 줘. 어차피 키스했고. 

Стой прямо. Мы ведь же уже поцеловались.  

나는 썸이니 나발이니 그런 거 몰라. 

Я не умею флиртовать или как это называется.

키스 했으면 1일. 우리 사귀자. 

Раз поцеловались, это означает начало отношений. Давай 

встречаться.

우리 사귀어. 사귀자고!

Давай встречаться. Будь моей девушкой! 


Фраза недели

사귀자

[Са-гви-чжа] 

Давай встречаться


Грамматика

사귀다 – глагол, который переводиться как «дружить, иметь близкие отношения». К нему присоединено глагольное окончание разговорной стили речи -자, употребляемое, когда предлагается совершить какое-либо действие вместе. Глагол с окончанием –자 можно переводить на русском «давай делать что-либо». Таким образом 사귀자 можно перевести как «давай встречаться». 


Вопрос от Бориса Мазурова: как обращаются на корейском языке?

☞Корейцы обращаются в основном не по имени, а по профессии, званию, т.к. это считается более вежливым. Нижеследующие слова часто используются в качестве обращения.


선생님 учитель 

학생 студент

교수님 профессор

사장님 хозяин, владелец

기사님 водитель


Если нужно обращаться по имени и одновременно с уважением, то к имени присоединяем либо слово –씨, либо –님. В обоих случаях переводятся как «уважаемый(-ая) …»


Уважаемый Борис – 보리스씨, 보리스님


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