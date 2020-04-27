Рождённые вновь (본 어게인)





Режиссёр: Чин Хён Ук

Сценаристы: Чон Су Ми

В ролях: Чан Ги Ён, Чин Сэ Ён, Ли Су Хёк

На экранах: с 20 апреля 2020 г.

Количество серий: 32 серии

Длина серии: 35 мин





Всё началось в 1980-х годах. Детектив Чха Хён Бин, его возлюбленная Чон Ха Ын и серийный убийца Кон Чжи Чхоль, испытывающий к ней неразделённую любовь. К сожалению, тогда их судьба сложилась трагическим образом. Спустя 40 лет трое встречаются вновь, но уже в другой жизни и при других обстоятельствах. Чха Хён Бин стал прокурором и теперь его зовут Ким Су Хёк. Обездоленный Кон Чжи Чхоль родился в богатой семье и стал студентом элитного медицинского университета по имени Чхон Чжон Бом, а их общая возлюбленная стала профессором одного из университетов. Теперь её зовут Чон Са Бин. Таким образом, смерть в 80-х стала для них не концом, а началом к перерождению. Как будут развиваться события, и какая опасность ожидает героев - покажет время.