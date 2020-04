Дата рождения: 10 февраля 1990 г.

Рост: 173 см

Дебют: сингл-альбом My Ride, 2013 г.

Певица Ким Хён Чжон, более известная под сценическим псевдонимом Hoody, родилась в 1990 году. Ещё в детстве обнаружила любовь к музыке и пению. Во время учёбы в университете Ханян посещала кружок музыки, в котором исполняла песни в жанре R&B. На третьем курсе оформила академический отпуск и начала уделять музыкальному творчеству больше времени. В 2013 году дебютировала с сольным сингл-альбомом My Ride. С 2015 года выступает в составе музыкального лейбла AOMG. В 2019 году выпустила первый в своей карьере полноформатный альбом Departure из 11 песен. Имеет в активе несколько мини-альбомов (My Ride; On And On) и большое количество синглов, включая саундтреки к корейским сериалам.