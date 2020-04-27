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Итэвон Класс (이태원 클라쓰)

#Пять минут о кино l 2020-04-28

Сеул сегодня


Сериал, который завоевал огромное количество поклонников в Южной Корее и стал абсолютным хитом! Рассказ об истории мести и любви, происходящей в одном из самых интересных мест Сеула – районе Итэвон. Пак Сэрои – несгибаемый и уверенный в себе молодой человек, стремительно идущий к своей цели. Сможет ли он ее достичь?

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