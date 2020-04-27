Итэвон Класс (이태원 클라쓰)

Рождённые вновь (본 어게인)
2020-04-27
#Пять минут о кино l 2020-04-28
Сериал, который завоевал огромное количество поклонников в Южной Корее и стал абсолютным хитом! Рассказ об истории мести и любви, происходящей в одном из самых интересных мест Сеула – районе Итэвон. Пак Сэрои – несгибаемый и уверенный в себе молодой человек, стремительно идущий к своей цели. Сможет ли он ее достичь?
2020-04-27
2020-04-27
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