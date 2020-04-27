Итэвон Класс (이태원 클라쓰)





Сериал, который завоевал огромное количество поклонников в Южной Корее и стал абсолютным хитом! Рассказ об истории мести и любви, происходящей в одном из самых интересных мест Сеула – районе Итэвон. Пак Сэрои – несгибаемый и уверенный в себе молодой человек, стремительно идущий к своей цели. Сможет ли он ее достичь?