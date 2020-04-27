Компания Toss Lab - разработчик корпоративной платформы для обмена сообщениями

ⓒ Toss Lab

Настало время знакомства с южнокорейскими компаниями, которые своими новыми идеями помогают развивать экономику. Сегодня мы представим компанию Toss Lab, которая разработала корпоративную платформу для обмена сообщениями и совместной работы. У микрофона председатель совета директоров компании г-н Ким Дэ Хён.





Toss означает «бросок», а Lab - «лаборатория». Toss Lab позволяет своим сотрудникам без ограничений высказывать идеи и искать способы повышения эффективности общения между офисными сотрудниками. Флагманский продукт компании под названием «Чанди» - сервис групповых сообщений, обеспечивающий эффективные функции совместной работы. В наши дни важное внимание уделяется сотрудничеству в команде, между различными командами внутри компании и между разными компаниями. «Чанди» полностью поддерживает общение на рабочем месте, что очень важно для совместной работы. Конечно, сотрудники используют смс-сообщения, телефон, а также личные контакты. Однако при использовании телефонов сложно организовать групповое общение. Кроме того, могут возникнуть проблемы в процессе обмена информацией между сотрудниками, а компании обеспокоены проблемой безопасности данных. «Чанди» решил эти проблемы. Этот инструмент коллективной работы можно использовать так же легко и быстро, как личные мессенджеры.





Компания Toss Lab, основанная в 2014 году, создала абсолютно новый инструмент для совместной работы, который представляет собой универсальную платформу для делового общения. Что отличает «Чанди» от других приложений для обмена сообщениями, которые мы обычно используем?





«Чанди» - это инструмент коллективной работы, который позволяет пользователям выполнять задания индивидуально или коллективно. Все данные хранятся в защищённом архиве. Помимо обмена сообщениями в группах и управления заданиями, «Чанди» предлагает сервис обмена файлами. Все файлы, загруженные в программу, можно использовать в любое время. Они хорошо защищены, и компаниям не нужно беспокоиться о возможности потери своего архива. Ещё одна полезная функция – это поиск файлов, что помогает обеспечить эффективную и бесперебойную работу.





«Чанди» - это приложение для обмена сообщениями на рабочем месте. Даже если кто-то из сотрудников позже присоединится к чату на этой платформе обмена групповыми сообщениями, он сможет узнать, о чём участники говорили раньше, и увидеть файлы, которыми они делились. Этой функции нет в других мессенджерах, где через некоторое время фотографии удаляются из архива, а большие файлы не могут быть отправлены. В случае с «Чанди» все файлы хранятся без ограничения времени. Кроме того, они зашифрованы для обеспечения безопасности. «Чанди» предлагает одновременное подключение до ста человек для проведения видеоконференций. Эта функция особенно важна, поскольку в период пандемии вируса COVID-19 всё больше людей работают дома.





Хочется надеяться, что информационные технологии изменят мир, и он станет лучше. Я думаю, что разработка новых решений будет значимой и полезной. Офисные работники проводят на своих рабочих местах от восьми до десяти часов в день, и качественные информационные услуги принесут им пользу. Раньше я работал и в небольших венчурных фирмах, и в крупных компаниях. Занимая разные должности, я обнаружил, что отсутствие связи или информации часто вызывает трудности в работе. Я переживал от того, что порой приходилось ждать часами, чтобы просто получить подпись под документом. Я думал, как было бы хорошо, если бы эти проблемы были решены. Вот почему я выдвинул идею создания нового сервиса, и им стал «Чанди».





До недавнего времени инструменты группового сотрудничества были мало известны. Но после сокращения рабочего времени люди стали обращать внимание на баланс между жизнью и работой. Кроме того, многие компании внедрили интеллектуальную систему работы, то есть, дали возможность своим сотрудникам работать в любое время и в любом месте, используя Интернет, смартфоны и устройства для проведения видеоконференций. Компания Toss Lab занимает самую большую долю на внутреннем рынке инструментов для совместной работы.





ⓒ Toss Lab

Многие компании перевели персонал на удалённую работу, чтобы предотвратить распространение вируса COVID-19. Toss Lab предложила свою платформу компаниям бесплатно. Агентство по продвижению информационных технологий объявило, что будет поддерживать облачные сервисы. Согласно плану, правительство будет оплачивать часть сборов за услуги, которые используются компаниями. Наш сервис «Чанди» был выбран в качестве одного из решений, имеющих право на государственные субсидии.





По мере распространения вируса COVID-19 во многих компаниях была внедрена дистанционная или гибкая работа. Однако не все они оснащены системами удалённой работы. Чтобы помочь компаниям, попавшим в беду, Toss Lab начала предоставлять бесплатные услуги. Теперь она является одним из поставщиков облачных решений для малых и средних предприятий в рамках государственного проекта. Компания стремится сделать мир лучше, изучая зарубежные рынки.





На долю Toss Lab приходится основная часть тайваньского рынка инструментов для совместной работы. Мы прочно укоренились также и на японском рынке, подписав соглашение о сотрудничестве с местной компанией. В настоящее время наш сервис используют около шестисот компаний в Японии. Наша цель - стать крупнейшим в Азии поставщиком программного обеспечения.





С самого начала компания Toss Lab пристально следила за мировым рынком. Сегодня она расширяет бизнес в странах Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии, продвигая культуру общения и онлайн-сотрудничества на рабочих местах.