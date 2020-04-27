Беспрецедентное падение цен на нефть и мировая экономика

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На прошлой неделе мировые цены на нефть впервые в истории упали ниже нуля. 20 апреля цена фьючерса нефти марки West Texas Intermediate на Нью-йоркской товарной бирже с поставкой в мае составила минус 37 долларов 63 цента за баррель. Отрицательные цены на нефть означают, что продавцы должны платить покупателям за то, чтобы они взяли нефть. Хотя позднее цены вновь повысились, сложившаяся ситуация рассматривается как угроза экономике. С подробностями - профессор Ким Дэ Чжон с факультета делового администрирования Университета имени короля Сэчжона Великого.





Ничего подобного ранее не было. Пандемия вируса COVID-19 снизила потребительский спрос и сократила предложение, так как многие предприятия прекратили работу. 4 млрд человек, а это более половины мирового населения, составляющего 7 млрд 700 человек, оказалась в карантине. 95% международных авиарейсов отменены. Производителям нефти не хватает места для хранения растущих запасов. Они даже арендуют нефтяные танкеры, которые заполнены до краёв. На этом фоне цены на нефть впервые упали до отрицательных значений.





Беспрецедентная ситуация с ценами на нефть показывает, насколько непростая ситуация сложилась в мировой экономике. Падение цен объясняется резким падением спроса на нефть, поскольку распространение вируса COVID-19 привело к закрытию границ и вызвало проблему с хранением излишков нефти. Беспрецедентное падение цен на нефть может вызвать проблемы в мировой экономике.





Ситуация довольно серьёзная. В США насчитывается около девяти тысяч компаний по производству сланцевого газа. Крупные банки, в том числе Citibank и Wells Fargo, а также местные банки вложили в них свои средства. 42 таких компании обанкротились ещё в прошлом году. Не исключено, что та же участь постигнет других производителей. Банкротство малых и средних компаний по добыче сланцевого газа может спровоцировать кризис, аналогичный финансовому кризису 2008 года, поскольку банки, которые инвестировали в них, могут тоже обанкротиться.





США - крупнейший в мире производитель нефти. По данным Управления энергетической информации США, в прошлом году в стране было добыто 2 млрд 800 млн баррелей сланцевой нефти. Таким образом, ежедневная добыча составляла 7 млн 700 тыс. баррелей. Если раньше производители сланцевой нефти брали кредиты на увеличение добычи, то сейчас они не знают, как и кому продать уже добытую нефть. Если начнётся серия банкротств, на финансовом рынке может разразиться кризис. Падение цен на нефть - плохая новость и для южнокорейской экономики.





Продукты нефтехимии составляют значительную часть южнокорейского экспорта. Сырая нефть перерабатывается в готовые продукты, такие как реактивное топливо, бензин и асфальтовая смола. Основными потребителями южнокорейского авиатоплива являются Китай и Австралия, но резкое сокращение количества международных рейсов привело к снижению спроса на топливо. Это нанесло удар по экспортёрам. Закупки сырой нефти обычно осуществляются в рамках двух- или трёхлетних контрактов. Несмотря на падение цен на нефть, перерабатывающие предприятия нельзя остановить мгновенно, на это требуется несколько месяцев. Кроме того, невозможно расторгнуть долгосрочные импортные контракты. Судостроение и морские перевозки также страдают от резкого снижения спроса. Одним словом, многие находятся в очень сложной ситуации.





От низких цен на нефть пострадали в первую очередь нефтеперерабатывающие компании. В первом квартале их убытки превысили 2 млрд 700 млн долларов. Аналогичная ситуация сложилась в транспортной сфере и судостроении. В первом квартале объём мировых заказов на морские суда сократился более чем на 70% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Поскольку вся мировая экономика испытывает трудности, цены на нефть в ближайшее время вряд ли восстановятся. 22 апреля мировые цены на нефть снова поднялись на фоне прогноза о снижении добычи, обострении геополитических рисков, связанных с Ираном, и возможности смягчения карантинных мер в США. Однако добыча нефти не останавливается, поэтому цены могут в ближайшее время вновь упасть. Конечно, когда пандемия вируса COVID-19 прекратится, а экономическая деятельность возобновится, цены на нефть восстановятся. А пока нужно пережить нынешний кризис.





Республика Корея занимает пятое место в мире по объёму производства после Китая, США, Германии и Японии. Южнокорейское правительство должно поддерживать производителей нефтехимической продукции, которая является одной из ключевых экспортных отраслей. Предприятия малого бизнеса прекратили работу из-за временного дефицита ликвидности. Правительство должно поддержать их, чтобы экономика снова росла. Поддержка понадобится по крайней мере в ближайшие шесть месяцев.





22 апреля правительство объявило о снижении налогов для нефтеперерабатывающей промышленности. Однако нужны и другие меры, чтобы смягчить последствия падения цен на нефть в результате пандемии вируса COVID-19.