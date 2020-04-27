Рассказ «Отдалённое место» писательницы Чан Ын Чжин

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Прошлым вечером, выйдя в туалет во двор, я увидела свет во всех девяти комнатах. Свет, мягко струившийся из-под старых бумажных дверей, освещал двор и успокаивал, умиротворял душу. Я вдруг ощутила странное чувство, как будто была знакома с этими незнакомыми мне людьми. Арендаторы квадратного дома сообщали о своём присутствии лишь светом и звуками – звуками раскрашенных светом дверей, которые то открывали, то закрывали, шарканьем обуви и лёгким, как лист бумаги, дыханьем.





바깥에서는 바람이 휘이휘이 소리를 내며 불고 있었고

창문이 부들부들 떨 때마다 방은 냉기로 차올랐다.

나와 여동생은 불을 끄고 각자 이불을 두채씩 포개어

머리까지 뒤집어쓰고 자리에 누웠다.





방은 전에 살던 원룸을 딱 반으로 접어놓은 크기였다.

급하게 보증금을 빼야했고,

역시나 반토막 난 보증금에 맞추어 방을 구하다보니

동생말대로 ‘여기까지’ 굴러오게 된 것이다.









Рассказ писательницы Чан Ын Чжин «Отдалённое место» был опубликован в 2018 году. Он начинается со сцены, в которой две сестры вынужденно переезжают в новый дом в отдалённом от центра месте, в которое не ходят даже автобусы. В доме, построенном в виде квадрата со внутренним двором, было девять комнат, в десятой жили сами хозяева.









Сегодня вечером я поняла, что люди рядом и слова, сказанные ими, - это и есть то, что помогает справиться с разочарованием. Становясь старше, мы не можем вернуть молодость, но можем снова вернуться к чьим-то словам. Обретённый узор жизни мы используем не только для себя, но и для других. Когда нет молодости, людей рядом и даже их слов, всё, что остаётся, - это терпеть.





간밤에 화장실에 가려고

마당으로 나왔을 때,

아홉 개의 방에 모두 불이 켜져 있는 걸 보았다.

그 불빛이 오래된 창호지 문을 통해 은은하게 스며나와 마당을 밝히는데

괜히 마음이 편안해지면서 안도감이 들었다.





어떤 방에서는 가래 “끓는 소리가 들려왔고

또 다른 방에서는 라디오 소리가 희미하게 흘러나왔다.

네모집의 세입자들은 불빛과 소리로만 자기 존재를 알려오는 것 같았다.

빛으로 칠해진 방문과 그 방문을 여닫는 소리로.

신발을 끄집는 소리와 종잇장처럼 가벼운 한숨 소리로.









Из интервью с профессором Пан Мин Хо кафедры корейского языка и литературы Сеульского национального университета:

Хотя героиня и парень из комнаты номер пять не здороваются, их частые встречи позволили больше не избегать друг друга. Они начинают понимать без слов, каждый молчаливо желает благополучия другому. Это очень похоже на современный мир, когда все испытывают экономические трудности из-за коронавируса. Произведение учит нас даже в трудностях следовать своим мечтам и терпеть, так как в будущем нас всё равно ждут лучшие времена.









Писательница Чан Ын Чжин родилась в 1976 году в городе Кванчжу. В 2004 году её дебютное произведение «Кухонная лаборатория» выиграл приз конкурса для молодых писателей «Чунан». В 2019 г. её рассказ «Отдалённое место» был отмечен главным призом 20-го литературного конкурса им. Ли Хё Сока.