Откровенное признание певицы HA:TFELT через альбом и книгу «1719»

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23 апреля в свет вышел новый альбом певицы HA:TFELT «1719». Это первый сольный альбом артистки, которая в этом году отмечает 13 лет творческой деятельности, включая участие в группе Wonder Girls. К тому же певица выпустила книгу с одноименным названием своего альбома «1719». В своей книге девушка рассказвает о своих эмоциях, который отражают темные оттенки и светлую надежду, то есть те эмоции, которые обычно люди чувствуют в переходный возраст от 17 до 19 лет. Между тем, группа Black Pink учавствует в новом альбоме всемирно известной певицы Lady Gaga. Следуя опубликованной информации, девушки Black Pink приняли участие в записе 10-го трека «Sour Candy». О подробностях мы расскажем в очередной рубрике «Новости шоу-бизнеса».