Национальное собрание утвердило бюджет на чрезвычайные выплаты

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Национальное собрание Республики Корея утвердило законопроект о втором дополнительном бюджете в размере 12 трлн 200 млрд вон (10 млрд долларов). Он будет направлен на финансирование чрезвычайных единовременных выплат гражданам страны на преодоление последствий пандемии вируса COVID-19. Утверждённая сумма больше, чем запрашивало правительство. Первоначально планировалось, что помощь получат 70% домохозяйств с доходами ниже средних, но впоследствии было принято решение помочь всем домохозяйствам, т. е. помощь получат 21 млн 710 тыс. семей. Домохозяйства из одного человека получат 400 тыс. вон (330 долларов), из двух человек – 600 тыс. вон (495 долларов), из трёх – 800 тыс. вон (660 долларов), из четырёх и более – 1 млн вон (815 долларов). Заявки на получение выплат будут приниматься онлайн с 11 мая, подать письменное заявление лично можно будет с 18 мая. Выплаты будут осуществляться с 13 мая. 2 млн 700 тыс. наименее обеспеченных домохозяйств получат помощь без подачи заявок после четвёртого мая. Отсутствие заявки после истечения срока подачи будет расцениваться как добровольный отказ от получения помощи.

Средства на выплату компенсаций выделены из государственного и регионального бюджетов. Дополнительная сумма, на которую был увеличен бюджет в сравнении с изначальным законопроектом, будет получена за счёт выпуска государственных облигаций на сумму 4 трлн 600 млрд вон (3 млрд 775 млн долларов) и перераспределения бюджетных расходов. К таковым относятся, к примеру, отмена мероприятий внутри и за пределами страны из-за пандемии, изменение сроков строительства объектов обороны, частичное сокращение заработной платы госслужащих.

Ожидается, что выплата единовременных пособий позволит стимулировать внутреннее потребление, что положительно скажется как на крупных компаниях, так и на предприятиях среднего и малого бизнеса, а также на индивидуальных предпринимателях. Однако существуют опасения по поводу того, что выплата пособий нанесёт удар по финансовой стабильности страны, которая пошатнулась после принятия первого дополнительного бюджета.