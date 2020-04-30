РК продемонстрировала образцовую модель борьбы с COVID-19

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28 апреля, спустя 100 дней после обнаружения в стране первого случая заболеванияCOVID-19, южнокорейское правительство сообщило о том, что ситуация стабилизировалась. Однако гражданам по-прежнему следует проявлять осторожность. В конце апреля количество новых больных составляло порядка десяти человек в день, а 30 апреля не было зарегистрировано ни одного заражённого внутри страны. Между тем, в пик заболевания эта цифра приближалась к тысяче человек в день. Спад стал возможен благодаря успешной системе карантинных мер, предпринятых южнокорейским правительством. Теперь эта система стала образцом для всего мира.

Первый месяц после диагностирования первого случая заболевания ситуация казалась вполне стабильной, пока 18 февраля в городе Тэгу не диагностировали 31-го больного, который стал источником массового заражения в церкви Тэгу и больнице. Уже во второй половине февраля и начале марта количество новых больных составляло несколько сотен в сутки. В самый пик заболевания эта цифра превысила 900 человек. Тогда Республика Корея занимала второе место в мире после Китая по численности больных.

Несмотря на ошибки, допущенные в самом начале, удалось остановить рост заболеваемости. С начала февраля увеличилось количество диагностических центров, были введены новые системы тестирования, позволяющие не выходить из машины или не заходить в медицинское учреждение. Была также решена проблема с дефицитом защитных масок: жители страны смогли покупать определённое количество масок в неделю по государственной цене.

Конечно, главные герои успешной борьбы с COVID-19 – это медицинские работники, волонтёры и все те, кто участвовал в лечении больных. В эпицентре заболевания –городе Тэгу и провинции Кёнсан-Пукто – были задействованы более трёх тысяч медицинских работников. Огромную роль в стабилизации ситуации сыграли все жители страны, тщательно соблюдавшие указания Корейского центра контроля и профилактики заболеваний. Сегодня Республика Корея стала примером успешной борьбы с вирусом для всего мира.