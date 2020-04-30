Вторая годовщина межкорейского саммита

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27 апреля президент Республики Корея Мун Чжэ Ин представил план развития обменов и сотрудничества с КНДР. Он приурочен ко второй годовщине подписания Пханмунчжомской декларации. По словам президента, договорённости, зафиксированные в декларации, реализуются медленно не из-за отсутствия желания, а из-за существующих международных ограничений. Несмотря на это, следует продолжать реализацию возможных проектов, отметил глава государства. Одним из самых важных проектов Мун Чжэ Ин назвал сотрудничество в борьбе с вирусомCOVID-19, инфекционными заболеваниями животных и стихийными бедствиями. Это позволит создать сообщество ради жизненно важных целей, а затем и сообщество ради мира. Другими проектами межкорейского сотрудничества президент назвал соединение железных дорог Юга и Севера, создание международной зоны мира в демилитаризованной зоне, совместный поиск останков военных, погибших на Корейской войне, и воссоединение разделённых семей.

Борьба с коронавирусом может стать подходящим поводом для активизации межкорейского сотрудничества. Таким же поводом в 2018 году стали зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане. В конце 2017 года северокорейская ядерная угроза нависла над полуостровом, но благодаря Олимпиаде, Юг и Север смогли улучшить двусторонние отношения и даже провести межкорейский саммит в пограничном пункте Пханмунчжом. 12 июня 2018 года последовал первый в истории саммит КНДР и США в Сингапуре, затем были достигнуты договорённости о прекращении вражеских действий между Югом и Севером. Но после того как рабочие переговоры Пхеньяна и Вашингтона зашли в тупик, а также после безрезультатного второго саммита КНДР и США во Вьетнаме в феврале 2019 года, межкорейские отношения не получили дальнейшего развития. Президент Мун Чжэ Ин пытался их реанимировать, но не достиг особого успеха из-за позиции Севера и международных санкций.



