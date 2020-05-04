



Корейцы всегда любили наслаждаться естественной природой, поэтому часто не украшали её, а строили на её фоне красивые беседки и павильоны, из которых открывался живописный вид. Зачастую павильоны были настолько красивы и незабываемы, что вдохновляли поэтов на написание новых стихотворений. Как раз о таких знаменитых беседках и павильонах вы узнаете из нашего выпуска.





Выпуск 461. Песни о беседках и павильонах

* Песня «Двенадцать перил» – Чо Иль Ха (вокал)

* Песня «Чоксонга» – Ан Сук Сон (вокал)

* Песня «Горы Самсан за облаками» – Чо Сун Э, Пак Сон Хи, Сон Чхан Сун, О Гап Сун (вокал)