Backstage Chat Throwbacks_GOT7(갓세븐)
2020-05-04
#Мелодии Кореи l 2020-04-29
Корейцы всегда любили наслаждаться естественной природой, поэтому часто не украшали её, а строили на её фоне красивые беседки и павильоны, из которых открывался живописный вид. Зачастую павильоны были настолько красивы и незабываемы, что вдохновляли поэтов на написание новых стихотворений. Как раз о таких знаменитых беседках и павильонах вы узнаете из нашего выпуска.
Выпуск 461. Песни о беседках и павильонах
* Песня «Двенадцать перил» – Чо Иль Ха (вокал)
* Песня «Чоксонга» – Ан Сук Сон (вокал)
* Песня «Горы Самсан за облаками» – Чо Сун Э, Пак Сон Хи, Сон Чхан Сун, О Гап Сун (вокал)
2020-05-04
2020-05-04
2020-05-04
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