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Песни о беседках и павильонах

#Мелодии Кореи l 2020-04-29

Мелодии Кореи


Корейцы всегда любили наслаждаться естественной природой, поэтому часто не украшали её, а строили на её фоне красивые беседки и павильоны, из которых открывался живописный вид. Зачастую павильоны были настолько красивы и незабываемы, что вдохновляли поэтов на написание новых стихотворений. Как раз о таких знаменитых беседках и павильонах вы узнаете из нашего выпуска.        


Выпуск 461. Песни о беседках и павильонах

* Песня «Двенадцать перил» – Чо Иль Ха (вокал)

* Песня «Чоксонга» – Ан Сук Сон (вокал) 

* Песня «Горы Самсан за облаками» – Чо Сун Э, Пак Сон Хи, Сон Чхан Сун, О Гап Сун (вокал)

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