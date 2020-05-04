Восстановление восточного участка межкорейской железной дороги

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27 апреля, во вторую годовщину межкорейского саммита, президент Мун Чжэ Ин заявил, что Юг может продвигать совместные с Севером гуманитарные проекты, включая воссоединение разделённых семей, после того, как вирус COVID-19 окажется под контролем. Он также заявил о намерении Сеула осуществлять проект соединения железных дорог Юга и Севера. В тот же день на станции Чэчжин, которая находится в уезде Косон-гун провинции Канвондо, состоялась церемония начала восстановления восточного участка межкорейской железной дороги. Если она будет связана с северокорейской железной дорогой, то откроется прямой путь в страны Европы. Южнокорейское правительство выполняет договорённости, достигнутые два года назад, несмотря на неблагоприятные условия. Ситуацию комментирует политический обозреватель Чхве Ён Иль.