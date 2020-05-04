Буддизм в КНДР

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В этом году День рождения Будды выпал на 30-е апреля. Известно, что буддизм – одна из главных религий корейцев, и в этой связи возникает вопрос, отмечали ли этот праздник на Севере Корейского полуострова? Хорошо известно, что в этой социалистической стране нет свободы совести. Тем не менее, в КНДР есть буддийские храмы, в которых проводятся религиозные ритуалы. О буддизме в Северной Корее расскажет профессор Чон Ын Чхан из Института образования в сфере воссоединения.