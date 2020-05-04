Творчество Чхвэган Чхан Мина

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Первая рубрика мая «Новые альбомы» посвящена творчеству певца Сим Чхан Мина (심창민), более известного под псевдонимом «Чхвэган Чхан Мин» (최강창민) или просто MAX Changmin. 32-летний артист дебютировал в 2004 году. Начиная с этого времени он выступает в составе группы «Тонбансинги» (동방신기). За это время певец выпустил огромное количество музыкальных альбомов, многие из которых популярны не только в Корее, но и в Китае, Японии, а также других странах.

Параллельно с этим Чхан Мин уделяет большое внимание сольной карьере. До последнего времени в активе певца были только сольные синглы, в числе которых саундтреки к корейским сериалам. Поэтому выпуск первого сольного мини-альбома «Шоколад» (Chocolate) стал особым событием в творчестве певца, чем привлёк к себе большое внимание. Пластинка состоит из шести музыкальных дорожек. В её записи принимали участие известный певец и композитор, создатель ряда музыкальных хитов Ю Ён Чжин (유영진), датский композитор Томас Троелсен, американский продюсер Ян Киркпатрик и многие другие известные личности в мире музыки. Сам Чхан Мин написал слова к двум песням - «Завтра не наступит» (No Tomorrow) и «Шоколад» (Chocolate).

Последняя является заглавным треком мини-альбома и написана в жанре танцевальной поп-музыки. В ней проводится метафорическое сравнение влечения ко второй половинке с желанием попробовать шоколад. Песня очень понравилась корейским слушателем. Об этом можно судить по тому, как она занимала восьмое место в нашем чарте на прошлой неделе. Именно эта песня открыла данную рубрику. Далее вниманию была предложена песня под названием «Высокие каблуки» (High Heels). Из названия можно догадаться о том, что речь идёт о представительнице прекрасного пола. В частности, Чхан Мин поёт об обворожительной девушке, приковывающей своей внешностью взгляды проходящих мимо мужчин. Высота её каблуков сравнивается с ощущением недостижимости своего идеала. C первых секунд песни захватывают пленяющие ритмы игры на бас-гитаре и барабане. Композиторы проявили оригинальность и выбрали размер такта четыре четверти, очень схожего с ритмом ходьбы на каблуках. В целом получилась очень оригинальная композиция. Это была вторая песня, прозвучавшая в эфире.

Слушая новый альбом, было очень неожиданным услышать знакомый женский голос. Оказалось, что в записи третьей дорожки альбома принимала известная в Корее певица Чхон Ха (청하). Их совместная коллаборация получила название «Ложь» (Lie). По словам, Чхан Мина он не был лично знаком с Чхон Ха, однако получив предложение о совместной записи песни, не задумываясь принял его, поскольку хорошо осведомлён о таланте и вокальных способностях певицы. В продолжение рубрики прозвучали две песни: «Ложь» и «Пианино». Заключительная композиция рубрики называется «Завтра не наступит» (No Tomorrow). Она содержит воодушевляющее послание, дающее силы продолжать жить дальше несмотря на все трудности жизни. Песня создана в жанре фолк-рок. Это ещё один трек из нового альбома, для которого слова были написаны самим Чхан Мином. Изюминкой песни является некий контраст между спокойной мелодией куплета и энергичным ритмом в припеве.

Ещё раз отметим, что это первый за 16 лет сольный альбом певца. Чхан Мин постарался вместить в него песни различных музыкальных жанров, начиная от R&B и заканчивая фолк-роком. Певец надеется, что новый альбом станет своего рода мостом, связывающим его со своими поклонниками.