Борьба за мой путь (9) 다 제 탓입니다.

Диалог недели

김주만 (Ким Чжу Ман)： 설희가 거길 왜 가. 설희 거기 안 가.

Зачем Соль Хи идти. Соль Хи не пойдет.

주만 어머니 (Мама Чжу Мана)： 얘는. 가족 같은 사이니까 부르는 거지, 우리가 뭐.

Что ты. Я позвала ее, потому что она как член семьи.

김주만 (Ким Чжу Ман)：가족 아니니까 다시는 설희한테 오라 가라 하지 마.

Она не член семьи, поэтому не зови ее.

주만 어머니 (Мама Чжу Мана)： 아니, 내가 뭘 그렇게 퍽이나 오라 가가 했다고 너는...

Да, я же ее не мучаю каждый раз, не зову же ее так часто...

김주만 (Ким Чжу Ман)： 우리 헤어졌어.

Мы расстались.

죄송합니다. 어머니, 다 제 탓입니다.

Прости. Мама, это моя вина.





Фраза недели

다 제 탓입니다

[Да чжэ тхас-иб-ни-да]

Это моя вина





Грамматика

다 – наречие, имеющее значение «всё». 제 – от слова 저, так называемое «скромное я», которое используется по отношению к самому себе при разговоре в официальной обстановке или со старшими. 제 это сокращенная форма местоимения '저의', которое переводится как «мой, свой». 탓 – существительное «вина», плюс окончание официально вежливой стили речи -입니다. Все вместе 다 제 탓입니다 «это моя вина».





Внимание

☞ Синонимы сегодняшнего выражения:

다 제 잘못입니다. 다 제 실수입니다.

☞ 죄송합니다, 미안합니다: «Извините» в форме вежливой речи

☞ 미안해 «Извини»



