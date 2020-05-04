IU и Suga из BTS выпускают совместный сингл

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Певица IU и участник BTS Suga завершили работу над совместной песней. По данным продюсерского агентства EDAM Entertainment, релиз сингла запланирован на 6 мая. Сообщается, что песня определённым образом отличается от привычного стиля творчества двух артистов. Два исполнителя являются одногодками, поэтому быстро смогли найти общий язык и достичь невероятной синергии. Слова и музыка к песне написаны IU. Стоит отметить, что последний мини-альбом певицы Love poem (러브 포엠) вышел в ноябре 2019 года, после чего певица представила две новые песни «Потому что первая зима» (첫 겨울이니까) и «Я дарю тебе своё сердце» (마음을 드려요).