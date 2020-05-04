Смотрите мультфильмы из прошлого на YouTube-канале KBS

ⓒ KBS

Телерадиокомпания KBS представит на YouTube-канале KBS Archive (옛날티비) популярные мультфильмы из прошлого. В частности, пользователи платформы смогут увидеть такие мультфильмы как «Маленький динозавр Дули» (아기공룡 둘리), «Скитающаяся сорока» (떠돌이 까치), «Крыло сороки» (까치의 날개), «Вперёд Ха Ни!» (달려라 하니), «Суетливая Ха Ни» (천방지축 하니) и «Летающий скейтборд» (날아라 슈퍼보드). Трансляция в прямом эфире будет проводиться в течение одного месяца с понедельника по субботу в 10:00 по Сеульскому времени.