Фестиваль музыки вместе с Naver Now

Аудиостриминг платформа Naver Now с 4 по 6 мая представит онлайн-концерт NOW FEST 2020 с участием более 30 исполнителей в жанре хип-хоп, баллад, трот и рока. Музыкальный фестиваль продлится в течение трёх дней, его начало запланировано на 18:00. В мероприятии примут участие такие артисты, как Пэк Чи Ён (백지영), OH MY GIRL (오마이걸), Хёк О (혁오), 10cm (십센치), Сон Га Ин (송가인), Генри (헨리), Эйли (에일리), Квон Чжин А (권진아) и многие другие. Во время мероприятия будет проводиться благотворительная кампания. Собранные средства, а также гонорары артистов будут направлены на благотворительные цели, а именно для преодоления последствий от коронавируса COVID-19.