Новый трек от OH MY GIRL занял вершины музыкальных чартов Кореи

Песня «Слегка взволнована» (살짝 설렜어) от гёрл-группы OH MY GIRL (오마이걸) заняла верхние строчки в главных музыкальных чартах Кореи. Это произошло на следующий день после релиза очередного мини-альбома группы NONSTOP, в состав которого вошёл данный музыкальный трек. По состоянию на 2 мая музыкальная композиция по-прежнему занимает первое-второе места в чартах Bugs! (벅스), Melon (멜론) и Genie Music (지니뮤직). По словам участниц группы OH MY GIRL, они и представить не могли, что их песня получит такое большое внимание со стороны музыкальных слушателей. «В благодарность поклонникам мы продолжим с ещё большим усердием заниматься творческой деятельностью», - рассказали артистки.