Shooting Girls (슈팅걸스)





Режиссер: Пэ Хё Мин

Жанр: драма

В ролях: Чон Ун Ин, Ли Би Ан, Чон Е Чжин

Премьера: 6 мая 2020 г.

Возрастное ограничение: не рекомендуется к просмотру лицами младше 12 лет.





Спортивная драма об истории женской футбольной команды школы Самре и её нелёгком пути к победе на Всекорейских соревнованиях по футболу в 2009 году. Это было нелёгкая победа. Многие дети в команде были из бедных семей и даже не могли позволить себе приобрести бутсы. Тренировки проходили не на газоне, а на засыпанной песком земле. В течение восьми дней соревнований в составе из тринадцати человек они провели шесть матчей и вышли в финальную стадию, не смотря на травму одного из игроков. Совершив чудо, девушки одержали победу со счётом 2:1 над фаворитом соревнований – командой из женской школы Качжон города Инчхон.