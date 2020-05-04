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Shooting Girls (슈팅걸스)

#Новости шоу-бизнеса l 2020-05-04


Режиссер: Пэ Хё Мин

Жанр: драма

В ролях: Чон Ун Ин, Ли Би Ан, Чон Е Чжин

Премьера: 6 мая 2020 г.

Возрастное ограничение: не рекомендуется к просмотру лицами младше 12 лет.


Спортивная драма об истории женской футбольной команды школы Самре и её нелёгком пути к победе на Всекорейских соревнованиях по футболу в 2009 году. Это было нелёгкая победа. Многие дети в команде были из бедных семей и даже не могли позволить себе приобрести бутсы. Тренировки проходили не на газоне, а на засыпанной песком земле. В течение восьми дней соревнований в составе из тринадцати человек они провели шесть матчей и вышли в финальную стадию, не смотря на травму одного из игроков. Совершив чудо, девушки одержали победу со счётом 2:1 над фаворитом соревнований – командой из женской школы Качжон города Инчхон.

Shooting Girls (슈팅걸스)
Shooting Girls (슈팅걸스)
Shooting Girls (슈팅걸스)
Shooting Girls (슈팅걸스)
Shooting Girls (슈팅걸스)
Shooting Girls (슈팅걸스)
Shooting Girls (슈팅걸스)
Shooting Girls (슈팅걸스)
Shooting Girls (슈팅걸스)
Shooting Girls (슈팅걸스)
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