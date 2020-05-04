Аварийная посадка любви (사랑의 불시착)

Backstage Chat Throwbacks_GOT7(갓세븐)
2020-05-04
#Пять минут о кино l 2020-05-05
Наследница большой империи моды Юн Сэ Ри каталась на дельтаплане, когда неожиданно возникший торнадо подхватил ее и занес в Северную Корею, где она в буквальном смысле свалилась с неба прямо на офицера северокорейской армии Ли Чжон Хёка. Так началась эта удивительная история любви, превосходящая все границы.
2020-05-04
2020-05-06 11:37:11
2020-05-06 11:44:06
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