Аварийная посадка любви (사랑의 불시착)





Наследница большой империи моды Юн Сэ Ри каталась на дельтаплане, когда неожиданно возникший торнадо подхватил ее и занес в Северную Корею, где она в буквальном смысле свалилась с неба прямо на офицера северокорейской армии Ли Чжон Хёка. Так началась эта удивительная история любви, превосходящая все границы.