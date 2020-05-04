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Аварийная посадка любви (사랑의 불시착)

#Пять минут о кино l 2020-05-05

Сеул сегодня


Наследница большой империи моды Юн Сэ Ри каталась на дельтаплане, когда неожиданно возникший торнадо подхватил ее и занес в Северную Корею, где она в буквальном смысле свалилась с неба прямо на офицера северокорейской армии Ли Чжон Хёка. Так началась эта удивительная история любви, превосходящая все границы.

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